Grande Fratello vip, Silvia Provvedi è incinta? A lanciare la ‘bomba’ gossip è il programma Mattino 5 condotto da Federica Panicucci. Mentre durante la puntata di questa mattina si parlava del reality di Mediaset, è emerso che nelle scorse ore la Provvedi avrebbe confidato alle coinquiline di aver notato un ritardo nel ciclo mestruale. Ed oggi a commentare la questione è stata proprio la mamma Monica, ospite nel salotto di Mattino 5: “Io non credo che mia figlia sia incinta poi Valerio Merola è uscito ed è qui con noi quindi non c’è pericolo! (ridono, ndr) Magari … Mi piacerebbe diventare nonna. A me non risulta che è incinta. Mi fido di lei. Se dovesse esserlo, sarebbe di un uomo speciale”. Questo il suo commento all’indiscrezione.

Nell’ospitata, Monica è tornata anche a parlare di Fabrizio Corona e dei motivi per i quali lui e la figlia lo scorso luglio si sono lasciati così burrascosamente. Qualche giorno fa, infatti, proprio lei aveva spiegato che l’ex re dei paparazzi ha fatto di tutto per far tornare a casa Silvia, che piangeva disperato quando Silvia ha interrotto la loro relazione: “Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una grande storia. Negarla mi sembra poco uomo. Silvia ha lasciato Corona. Lui è ancora molto innamorato di Silvia. Io penso che lui abbia voluta punire perché è stato lasciato. Se a te non interessa una persona, non vai in televisione a parlarne”.

Ma se davvero fosse incinta, chi è il padre del bimbo? Silvia infatti è ufficialmente single. Dopo l’addio a Corona, durante l’estate ha intrapreso una frequentazione con Federico Chimirri, giovane deejay e imprenditore, tuttavia prima di entrare nella Casa del GF Vip si è dichiarata libera sentimentalmente. “Lei è entrata nella casa del GF Vip dicendo che è single, invece stiamo insieme”, ha rivelato a sorpresa il giovane imprenditore, ammettendo di essere rimasto molto male per le sue parole. “Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: ‘Mi mancherai’. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi…”, ha ammesso, confuso.