Grande Fratello Vip, Lory Del Santo impietosa con francesco Monte. Che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia un carattere un po’ ostico non è più un mistero. E se qualcuno aveva ancora dubbi in merito, dopo l’ennesimo screzio nella Casa con Giulia Salemi, ad avere le idee chiare sul carattere dell’ex tronista di Uomini e Donne è la saggia Lory. Sempre ponderata nelle sue esternazioni e diplomatica, la Del Santo stavolta ha sbottato contro Monte. Le sue parole al vetriolo sono arrivate dopo l’ennesima rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi, che da settimane sono protagonisti di un tira e molla infinito.

L’attrice ha detto la sua al riguardo, e senza peli sulla lingua ha sentenziato: “Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita: proprio per lo stesso motivo per il quale Monte e Giulia non funzionano. Mi ricordo quando la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez diceva che Francesco Monte non le permetteva di ballare sui tavoli e non si sentiva libera. Questo significa che lui non vuole che la propria fidanzata si metta in evidenza perché altrimenti gli altri la guardano. Per questo motivo la loro storia non è andata avanti. Lei non si sentiva libera di essere sé stessa“.



Francesco Monte è palesemente attratto da Giulia Salemi, che ha apertamente dichiarato di essere interessata a lui. Nonostante ciò l’ex della Rodriguez sembra avere qualche titubanza, ha difficoltà a lasciarsi andare e non si capisce se ciò dipenda dal fatto di non potere mai avere intimità, viste le telecamere h24, o se invece le sue incertezze siano figlie del trauma subito quando Cecilia lo lasciò in diretta tv proprio al Gf Vip dello scorso anno, perché invaghitasi di Ignazio Moser. Forse ha paura di esporsi troppo e soffrire di nuovo? Il filo che lo lega a Giulia Salemi viene puntualmente allentato da divergenze caratteriali con la influencer e a quanto pare Lory Del Santo darebbe a lui la responsabilità di questi conflitti con la ragazza.