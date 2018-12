Grande Fratello Vip, Jane Alexander ed Elia Fongaro sembrano fare sul serio! Contro lo scetticismo di tanti sull’autenticità del lor ‘legame’, gli ex gieffini hanno iniziato a frequentarsi e a giudicare dalle foto che entrambi pubblicano su Instagram si direbbe che le cose tra loro vadano a gonfie vele! Selfie di coppia in ascensore, espressioni raggianti dopo la notte trascorsa in hotel, frasi romantiche e dediche, insomma il romanticismo esplode e l’ex velino sembra davvero inebriato dall’affascinante attrice.

Sia Jane che Eliha hanno condiviso su Instagram la stessa foto che li ritrae intenti a baciarsi nell studio del Grande Fratello Vip subito dopo la puntata del gran finale. “Questa esperienza mi ha dato tanto. Mi ha tolto la paura, dato fiducia in me stessa, resa sicura. Ah no, quello è stato @eliafongaro. L’uomo dei sogni. Ce l’abbiamo fatta. Io e te”, così Jane Alexander a commento dello scatto. Elia a sua volta ha fatto lo stesso: stessa immagine condivisa sul social accompagnata da queste parole: “Ho conosciuto te, ti ho voluta e scelta, prendendo la strada più in salita ed eccoci qua, contro contro ogni pronostico, contro tutto e tutti, contro tutti coloro che non ci credevano…”.