Jane Alexander hot all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice è preda di diversi sbalzi d’umore e passa con facilità dalle risate alle lacrime. Crolli emotivi dovuti all’innamoramento per l’ex coinquilino Elia Fongaro nonostante fosse entrata a far parte del reality da ‘fidanzata’ con il musicista Gianmarco Amicarelli. Tuttavia dentro la casa più spiata d’Italia non mancano momenti di ilarità, leggerezza e confidenza anche … hot.

Jane Alexander e la proposta hot ad un famoso duo comico della tv Jane Alexander ai coinquilini venerdì notte avrebbe parlato di un aneddoto piccante capitatole qualche tempo fa. Una proposta di 'sesso a tre' che avrebbe fatto lei a due uomini. L'attrice britannica naturalizzata italiana avrebbe infatti raccontato agli altri inquilini un episodio intimo che la riguarda. Lei avrebbe chiesto a due volti noti della televisione di fare sesso a tre: in un filmato mandato in onda dalla Gialappa's band nell'ultima puntata di Mai dire Grande Fratello Vip, Jane avrebbe raccontato "Quando, tempo fa, è emerso un duo comico famoso ho iniziato a sentirmi attratta da entrambi. Così ho scritto loro su Facebook dicendo che volevo fare l'amore con tutti e due". Ma chi sono i due comici famosi? Mistero al momento sui loro nomi … Jane Alexander crisi di nervi nella Casa del GF Vip Poche ore fa – a proposito di sbalzi d'umore e crisi esistenziali – Jane Alexander è scoppiata in lacrime durante l'ennesimo crollo emotivo. Apparsa profondamente dispiaciuta, è come se si fosse resa improvvisamente conto di quanto fosse importante la relazione con Amicarelli, naufragata dopo la sua partecipazione al 'Grande Fratello Vip 2018′ e senza nemmeno la possibilità di un chiarimento a quattrocchi: "Sto pensando a Gianmarco. Sono triste. Mi dispiace, sono dispiaciuta. Poteva essere diverso. È un peccato bestiale, è una cosa brutta. È triste da morire. Mi dispiace così tanto per noi. Non posso spegnere il cervello. Ho un misto di dispiacere, dolore e rabbia che voi non avete idea", ha ammesso 'attrice, affranta.