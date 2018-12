Giulia Salemi vittima di una madre troppo invadente, ha pagato a caro prezzo l’ingerenza di Fariba Tehrani finendo al televoto – questa la ‘punizione’ del Grande Fratello – e poco dopo fuori dalla Casa. La semifinalista del GF Vip 3 ha scelto il settimanale Spy, in edicola da venerdì 7 dicembre, per parlare della sua esperienza televisiva finita in maniera inaspettata e traumatica. “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa” – ha ammesso Giulia – “La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. Sono capace di difendermi e di sostenermi da sola, le chiedo solo di lasciarmi vivere”.

La Salemi ha parlato anche di Francesco Monte, con cui è nato un flirt un po’ altalenante: “Mi hanno dato della “zerbina” di Monte, ma io stavo solo proteggendo il suo momento così delicato con enorme rispetto e non volevo essere un peso. Fra dentro la Casa ha fatto un altro tipo di percorso: ha scacciato definitivamente i suoi fantasmi e già questo gli fa onore”. L’attesa è ora rivolta alla frequentazione ‘fuori’ dalla Casa con l’ex di Cecilia Rodriguez per capire come evolverà la situazione: “Quanto durerà? Potrò rispondere quando inizieremo a viverci nel quotidiano. Io e Fra non siamo tipi da sesso sotto le telecamere. Hanno anche detto che abbiamo consumato. Falso. Quello che succederà, sarà lontano dagli occhi di tutti”.

Tante le critiche alla madre di Giulia per il suo comportamento decisamente esuberante e controproducente per la figlia. Fariba Tehrani nei giorni scorsi sarebbe stata aggredita in strada da tre giovani, che l’avrebbero circondata e insultata. A rivelarlo è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che due giorni fa era stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove ha spiegato che dietro l’aggressione ci sarebbe l’antipatia per la donna, per come sie è comportata dentro e fuori la Casa del GF Vip. Fariba Tehrani, modella di origini iraniane, ha nfatti infranto il regolamento del Gf Vip: quando era entrata nella Casa, aveva confidato alla figlia, parlando in persiano e quindi senza essere capita, alcune cose che stavano avvenendo all’esterno della Casa.