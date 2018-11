Francesco Monte gossip news: l’ex tronista ieri sera al Grande Fratello Vip è venuto allo scoperto ed ha manifestato la sua gelosia: “Non voglio che la mia donna balli sui tavoli”, e il riferimento alla ex fidanzata non è affatto casuale. Esattamente un anno fa Cecilia Rodriguez quando lo lasciò in diretta nella Casa del GF Vip, disse che a Monte dava fastidio quando lei ballava sui tavoli alle feste in discoteca per divertirsi con le amiche.

“Salgo su un tavolo a ballare e non gli piace. Voglio essere me stessa”, dichiarava nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Ieri il suo ex compagno ha ricalcato proprio quel concetto, ma stavolta si riferiva a Giulia Salemi ed al suo scatto di gelosia quando si è scambiata un bacio saffico con Martina. Ma Monte non ci sta ad essere preso per sessista ed omofobo, e anche ieri ad Elia Fongaro gliene ha dette quattro: “Io sui miei social parlo di amore libero. Tu hai detto che i tarantini sono aggressivi, hai etichettato un popolo. La tua faccia e il tuo sguardo descrivono tutto ciò che vorresti fare ora. Se la mia donna sale sul tavolo a ballare mi dà fastidio”. Sono state queste le sue parole utilizzate per affrontare l’ex velino che gli aveva dato del ‘tarantino’ in senso spregiativo.

“Ci sono tante cose che mi fanno paura per come è fatto. Io non dico che lui non sia innamorato di me, perché io non penso questo. Sarei folle, non ho dubbi su questo. Però, nel momento in cui io non gli piaccio…” – così raccontava di lui Cecilia Rodriguez pochi giorni dopo avergli detto addio – “Io ho voluto cambiare delle cose di lui per migliorarlo. Lui ha cercato di cambiare delle cose di me che a lui non piacevano, ma che non erano sbagliate. Io sono questa, io salgo sopra un tavolo a ballare e non gli piace. Io sono quella. Non è che perché salgo sopra un tavolo sto lì a fare la mignot** o a rizzare il caz** a qualcuno. Io sono quella, mi diverto così. Nel momento in cui tu mi togli queste cose, non sono più io”. Una gelosia, questa, che probabilmente a lungo andare aveva logorato il loro rapporto. La sorella di Belén Rodriguez ha trovato l’amore tra le braccia di Ignazio Moser, il suo ex invece non sembra ancora aver superato il trauma e Giulia Salemi, invaghita di lui, lo sta constatando amaramente … il loro rapporto è infatti di ‘amore’ e ‘odio’.