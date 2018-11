Doccia bollente quella di Francesco Monte e giulia Salemi nella ‘Caverna’ al Grande Fratello Vip. I due dopo giorni di flirt e tira e molla, sotto l’acqua hanno iniziato ad insaponarsi reciprocamente quando ad un tratto l’ex tronista ha perso il controllo e, colto da raptus, ha dato uno schiaffone sul gluteo della Salemi.

GF Vip: Francesco Monte sculaccia Giulia sotto la doccia … hot

Se infatti all’inizio i due si tenevano a distanza, facendo a turno per il getto dell’acqua, quando è arrivato il momento di insaponarsi l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha resistito alla tentazione di dare una ‘pacca’ al lato b della influencer che, dopo un istante di sbigottimento è scoppiata a ridere ed è parsa molto divertita. Non si aspettava forse la perdita di controllo improvvisa di Francesco che solitamente dà prova di un notevole self control.

Francesco Monte e Giulia Salemi: amore e odio, chi vincerà?

Un gesto ad alto tasso erotico che ha sorpreso anche gli altri inquilini, visto che la pacca data a Giulia è stata bella forte ed è risuonata per tutta la caverna. Si è quindi creata un’atmosfera di ilarità e Monte per farsi ‘perdonare’ha preso il viso dell’influencer italo-persiana e l’ha baciata romanticamente più volte. Giulia Salemi gongolava e in cuor suo, crediamo, ha covato l’ulteriore speranza che finalmente Monte capitoli e si lasci andare. Tra i due – come il pubblico del Grande Fratello Vip ormai sa – pare sia nata una storia di amore mista ad ‘odio’, che li spinge ad alternare momenti durante i quali si scambiano dolcissime effusioni ed altri in cui litigano in maniera anche accesa. Discussioni infuocate che spesso mettono in luce le loro divergenze caratteriali. Chissà se queste divergenze avranno la meglio sulla attrazione fisica reciproca che c’è tra loro?