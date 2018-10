Grande Fratello Vip, Francesco Monte: sta facendo molto discutere una frase pronunciata dall’ex tronista, tra i concorrenti della edizione 2018 del reality di Canale 5, mentre durante la notte parla sotto le lenzuola dell’amore omosessuale tra donne. Monte, sebbene sussurrasse, ha espresso la sua posizione in merito all’amore gay che è stata sentita dai telespettatori e che, inevitabilmente, è rimbalzata in rete destando indignazione nell’opinione pubblica.

Il delicato argomento è saltato fuori dopo che il GF ha sottoposto i concorrenti al gioco ‘Obbligo o verità’ che prevedeva delle prove e penitenze che erano loro a scegliere. Massaggi hot, baci lesbo e provocazioni che hanno visto Giulia Salemi protagonista di un bacio saffico – lungo, e a più riprese – con Martina. C’è chi avrebbe visto anche le lingue muoversi, non si sarebbe trattato dunque di un innocuo bacino sulle labbra. Monte è rimasto sconvolto e turbato, tanto che in nottata si è sfogato ed è tornato sull’argomento con Giulia.

Il suo quasi un tono di rimprovero verso la coinquilina. L’ex di Cecilia Rodriguez ha bollato le donne di “eccessiva apertura mentale”, spiegando senza reticenza alcuna di provare “schifo” nel vedere due donne baciarsi e amoreggiare. Poi ne ha fatto addirittura una questione geografica, sostenendo che al nord vi sarebbe maggiore apertura nei confronti dell’amore gay (come fosse una cosa riprovevole) rispetto al sud Italia. Francesco Monte si è lasciato scappare queste frasi, omofoba e razzista per tanti, proprio dopo aver visto Giulia Salemi e Martina Hamdy scambiarsi un bacio per scherzo. Ne ha fatto poi un discorso generale, parlando delle donne. Impossibile che le sue prese di posizione, che hanno lasciato Giulia sbigottita, non scatenassero indignazione sui social …