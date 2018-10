Grande Fratello Vip: ancora accesi scontri verbali tra Francesco Monte e Giulia Salemi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si prendono e si ‘maltrattano’, i due concorrenti, che da quando il reality di Canale 5 è iniziato non fanno altro che punzecchiarsi a vicenda finendo spesso per litigare. L’ennesimo diverbio si è consumato nelle scorse ore: durante uno scambio di opinioni lui le ha dato della ‘cavalla’, lei lo ha definito ‘melanzana’.

Si sono offesi entrambi, per poi arrivare ad ammettere, in confessionali separati, che tra loro c’è un insormontabile muro di incomunicabilità. Nella notte hanno chiarito di essere entrambi molto sensibili sul tema peso corporeo e di offendersi per alcune parole pronunciate davanti a tutti. Ad aggravare la situazione il fatto che poi l’ex tronista quasi inconsapevolmente abbia detto, riferendosi a Giulia, ‘Cechu’, ovvero il nomignolo della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. La Salemi non se ne sarebbe accorta, tuttavia in uno sfogo delle scorse ore ha pianto, dimostrando di essere rimasta molto male per il modo in cui Monte la tratta. Spesso è sgarbato e nei suoi riguardi non usa certo toni gentili.

Francesco Monte, intanto, appare molto irritabile e l’impressione data è che non abbia certo dimenticato la sua storica ex che, come ben tutti sappiamo, esattamente un anno fa lo ha scaricato in diretta televisiva durante la passata edizione del GF Vip, perché innamoratasi di Ignazio Moser, concorrente del reality, con il quale fa ancora coppia fissa. La lite tra Giulia e Francesco ieri sera è avvenuta in giardino, sotto gli occhi di tutti. Francesco ha deriso Giulia per l’espressione “hai lanciato l’ago»anziché “hai lanciato l’amo» e poi, quando lei si è definita “un piccolo pony”, lui ha puntualizzato: “Piccolo pony…. avrei dei dubbi. Sei una cavalla”. Subito è calato il gelo tra i presenti, Giulia ha sgranato gli occhi e poi ha replicato: “E tu un arachide”, riferendosi alla forma fisica di Monte. “Ma l’arachide sai cos’è? […] Sei una donnona, ma non prenderla come un insulto”.