Grande Fratello Vip: terremoto emotivo per la concorrente Jane Alexander, che ha lasciato il fidanzato Gianmarco Amicarelli per Elia Fongaro, inquilino come lei della Casa più spiata d’Italia. Tra i due l’intesa reciproca è sempre più incontenibile. L’attrice britannica naturalizzata italiana, lo ha dichiarato senza mezzi termini che ritiene la storia con il compagno, il musicista e compositore classe ’81, ormai definitivamente chiusa: “Non credo che Gianmarco sia in grado di amarmi come voglio essere amata io e che torneremo mai insieme”, ha detto nelle scorse ore dopo che in settimana si era dichiarata all’ex velino dagli occhi azzurri che l’ha stregata.

Jane sembra dunque convinta di quello che fa. Lei ed Elia sono attratti l’uno dall’altra e non si nascondono più davanti alle telecamere. Nel day time di oggi, lunedì 29 ottobre, Jane ha dichiarato la sua intenzione di lasciare definitivamente il compagno Gianmarco Amicarelli una volta fuori dalla casa del GF, sebbene un primo confronto al telefono i due l’abbiano avuto durante la puntata speciale del reality di giovedì scorso. “Per me la mia storia è già finita”, ha ribadito la 44enne in un confessionale. Galeotto, poi, è stato il gioco “Obbligo o Verità”, che ha portato al primo bacio tra loro. Rotto il ghiaccio, l’impressione è che nelle prossime ore la passione pervaderà entrambi. Il giovane ex Velino di Striscia la Notizia inizialmente – forse perché sapeva che Jane era fidanzata – aveva come il freno a mano tirato e, dopo una fragorosa risata, a Jane che si era dichiarata a lui aveva risposto: “Tu sei pazza!”. Adesso invece sembrerebbe cederle … Le calde effusioni sotto le coperte ormai non si contano più! A Ivan Cattaneo che gli ha chiesto quanto si senta innamorato di Jane da 1 a 10 il bell’Elia ha addirittura risposto “8”.

Amaro lo sfogo dell’ormai ex fidanzato di Jane: “Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”, così Gianmarco Amicarelli.