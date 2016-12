Geppi Cucciari e il monologo pieno di frecciatine verso il marito

Si stanno separando dopo 4 anni di matrimonio la comica e conduttrice Geppi Cucciari e il marito giornalista Luca Bonaccorsi. L’uomo non era andato per il sottile raccontando in una lettera indirizzata a Oggi di una Geppi, a suo dire, crudele e capace di torturarlo continuamente, anche dopo la fine della relazione.

Ora la palla è passata nelle mani di Geppi che ha atteso di avere un’uditorio molto esteso per poter replicare alle accuse che l’uomo le ha buttato addosso. Durante la trasmissione “House Party” in molti hanno letto una serie di riferimenti e frecciatine all’indirizzo del marito durante il suo monologo, a partire da questo stralcio “La felicità passa per l’amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All’inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più”.

E se qui, la Cucciari, poteva sembrare quasi malinconica, è arrivata poi la stoccata inerente gli uomini che non sanno tacere. Riferendosi a Luca Argentero, presente in studio, la sarda ha lodato la capacità maschile di parlare quando si rende necessario farlo, in caso contrario di tacere. ” Quest’uomo parla, non è solo bello, ma parla. Parla quando deve. Questo uomo è troppo bello per essere vero.“