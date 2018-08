Georgina Rodriguez: look griffato extra lusso per la prima allo Stadium (FOTO)

Georgina Rodriguez look: shopping di extra lusso per la fidanzata di Cristiano Ronaldo, che per le sue mise sceglie sempre capi delle grandi firme famose in tutto il mondo. La sensuale 24enne argentina non perde infatti occasione per far sfoggio di outfit di brand prestigiosi, con una predilezione particolare per le griffe italiane. Per assistere alla partita Juventus-Lazio e ammirare il suo CR7, la bella Georgina ha infatti indossato una mise sexy e costosa: corsetto e jeans in fantasia tartan Versace dal prezzo complessivo di 1990 Euro! La stessa griffe l’aveva scelta anche qualche settimana fa, per un aperitivo con gli amici in centro a Milano. A completare il look la mini bag di Prada che possiede in vari colori.

Georgina predilige anche abiti firmati Balmain, l’abbiamo vista indossare un elegantissimo longdress attillato che metteva in evidenza il suo sinuoso corpo, dal costo di quasi 2mila euro. Tra i pezzi del suo guardaroba più costosi anche i sandali flat Hermès e un’esclusiva borsa di Valentino. Insomma, la signora Ronaldo dimostra di avere davvero bellissimi gusti in quanto a look.

Georgina è stata avvistata in tribuna dello Allianz Stadium insieme ai figli di CR7 con indosso un paio di jeans a vita alta con inserti in stampa Tartan firmati Versace (1.180€), un bustino a quadri sempre prodotto dalla casa di moda italiana (680€), e la mini bag Prada al prezzo di 1.850€. Una mise che non è di certo passata inosservata e che ha esaltato la sua bellezza. La modella spagnola Georgina Rodriguez ha dichiarato di essersi già innamorata di Torino, e sta già dando prova della sua ‘juventinità’, sempre presente allo stadio quando il suo campione scende in campo. Sul suo profilo ufficiale Instagram è apparsa appunto una sua foto con sullo sfondo l’Allianz Stadium. Inoltre, Georgina ha postato nella stessa foto anche un commento con il ritornello dell’inno della Juve …