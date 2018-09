Georgina Rodriguez gossip: arriva dalla Spagna – sua terra di origine – una indiscrezione sulla modella 23enne fidanzata di Cristiano Ronaldo. Pare che la neo mamma abbia abbandonato la sua famiglia per seguire il suo amato campione. La compagna del fuoriclasse portoghese non avrebbe più contatti con parenti e amici, stando ai rumors. Il 33enne cinque volte Pallone d’Oro, ex Real Madrid e Manchester United, veste ora la maglia della Juventus e Georgina lo ha seguito in Italia, a Torino. In queste settimane la bella lady CR7 ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri e i suoi follower su Instagram. Ha sfilato sul red carpet in occasione del Festival del Cinema di Venezia catalizzando l’attenzione dei fotografi grazie all’abito sexy indossato e alle sue curve mozzafiato. Giovane ma con le idee ben chiare, già madre, la bella Rodriguez secondo il gossip presto dovrebbe occuparsi anche della gestione delle finanze del suo lui.

E’ diventata in poche settimane un volto molto noto anche nel Belpaese, ed ora dalla Spagna arrivano dei rumors sulla sua vita privata. Durante il programma spagnolo Salvame, in onda su Telecinco, il giornalista Sergi Ferre ha raccontato che Georgina avrebbe abbandonato la famiglia per seguire il suo amore. I suoi parenti avrebbero chiesto del denaro alla ragazza, che non li avrebbe aiutati. “Sua nonna Juana vive con due figli in una casa prefabbricata dal terremoto del 2011. Un debito di 3.000 euro le avrebbe inoltre fatto perdere la sua casa piena di ricordi. La situazione del padre non è migliore di quella della nonna. Il padre della Rodriguez sarebbe gravemente malato, dopo un ictus che lo ha costretto in ospedale a Buenos Aires. I parenti sono sorpresi perché Georgina non è andata a trovarlo e si dice l’abbia mantenuta lui prima che incontrasse Cristiano. Anche gli amici di Georgina non la sentono più da quando ha iniziato la sua relazione con Ronaldo”.

Questo quanto trapelato durante la trasmissione, durante la quale i familiari di Georgina hanno evidenziato come i rapporti con la 23enne siano pressoché inesistenti. La famiglia della 23enne non navigherebbe in buone acque economiche e lei avrebbe preso le distanze. Ovviamente si tratta per ora solo della loro versione dei fatti. Chissà se la fidanzata di Cristiano Ronaldo intenderà replicare alle accuse …