Georgina Rodriguez incanta tutti al Lido in occasione del Festival del Cinema di Venezia giunto quest’anno alla sua 75^ edizione. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha calcato il suo primo red carpet italiano e l’arrivo in Laguna è stato quello di una vera star. La 24enne, giunta in Italia dopo il passaggi di CR7 a Torino, si è ambientata bene e in tempi record nel suo nuovo paese. E’ entusiasta di essere al Lido e sui social ha ringraziato per essere stata invitata a sfilare alla Mostra del Cinema. L’arrivo in Laguna ieri pomeriggio l’ha vista splendida in un abito nero (outfit firmato Twinset) che le fasciava il sinuoso corpo da neo mamma, sul motoscafo, come le vere dive. Capelli raccolti, sguardo da cerbiatta, la bella Georgina ha incantato i fotografi. “Vorrei condividere con voi la mia esperienza dell’arrivo al Film Festival oggi. Si svolge al Lido, una bellissima isola a un passo da Venezia. Grazie per l’invito e grazie a tutti per l’amore e il supporto”, ha scritto a commento della foto che la ritrae splendida con indosso un abito nero.

In serata ieri il suo red carpet ha mandato in visibilio i flash. La modella ha scelto un nude look mozzafiato. Georgina indossava un abito di pizzo dallo scollo dritta, senza spalline, con un generoso spacco e una gonna in pizzo trasparente, dal bustino in giù, che metteva in bella mostra il suo lato B prorompente e tonico. L’abito era abbinato a un paio di sandali beige, che slanciavano ancora di più la sua silhouette sinuosa.