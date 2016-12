George Michael è morto, il cantante aveva 53 anni

Una notizia improvvisa, proprio la sera del giorno di Natale, lui che con “Last Christmas” è stato la colonna sonora dei Natali di tutto il mondo degli ultimi 25 anni. Il cantante George Michael è morto a soli 53 anni.

A darne notizia è la Bbc, dopo poco arriva conferma anche dal Mirror e dal Sun. Al momento non sono ancora chiare le cause della morte, si sa che l’uomo è deceduto presso la propria abitazione. Secondo le prime dichiarazioni degli agenti giunti sul posto insieme all’ambulanza le circostanze della morte non sarebbero sospette.

I familiari hanno chiesto rispetto e discrezione per questo decesso che scuote, inevitabilmente, il mondo. Qualcuno ha aggiunto che il musicista sarebbe morto in modo sereno, ma queste voci sono ancora tutte da verificare.