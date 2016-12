George Michael di cosa è morto? Ecco i grandi musicisti morti troppo giovani nel 2106

Nel giorno di Natale ci ha lasciati il 53enne George Michael, vera e propria leggenda della musica britannica. Cosa ha stroncato il musicista? Pare che la morte sia sopraggiunta a causa di un’insufficienza cardiaca e la polizia non ha ritenuto in alcun modo sospetta la dipartita del cantante.

E mentre il mondo piange Michael, non si può non ricordare anche gli altri artisti – tutti davvero troppo giovani – che questo 2016 si è portato via. Il primo e inevitabile pensiero va all’immenso genio di David Bowie, stroncato da un cancro a gennaio. Giovane e sofisticato anche l’italianissimo cantautore Gianmaria Testa che ci ha lasciato prima di compiere i 60 anni. Cosa dire poi della morte del genietto di Minneapolis: Prince è stato trovato senza vita, presso la sua abitazione, ad aprile; aveva 58 anni.

Leonard Cohen, immenso cantautore che ci lascia un vero e proprio patrimonio musicale struggente – universale è la sua Halleluja – se ne è andato a 82 anni. Abbiamo sperato che fosse finita qui, invece oggi scriviamo della morte di un uomo che era nel fiore degli anni e che con la sua Last Christmas è stato la colonna sonora dei nostri Natali. Proprio il giorno di Natale, certe volte la vita sa essere amara, George Michael è morto.