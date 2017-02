George Clooney parla della depressione post Trump, dei gemellini in arrivo e perché ama Amal

George Clooney si concede con una lunga intervista al settimanale Chi dove parla a cuore aperto dei gemellini in arrivo, l’amore per Amal e gli effetti che ha avuto su di lui l’elezione di Donald Trump. “Quando hanno eletto Trump ero così depresso che ho passato un mese senza guardare la tv. In mezzo a questa follia, si deve sperare che trovi un modo per governare correttamente! In ogni caso, fra un anno al massimo, salterà fuori la famosa dichiarazione dei redditi che si è sempre rifiutato di mostrare. Allora si vedrà che non possiede il patrimonio che dice di avere e si saprà anche con quale Paese trattava i suoi affari. E lì rischia di avere qualche problema. Adesso, però, bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Anche se oggi basta premere un tasto per protestare, il fatto che le persone abbiano manifestato in massa lascia ben sperare“.

E ancora: “Trump non ha sempre fustigato Hollywood. Lei sa che il suo nome appare come attore in 22 titoli di film e che riceve 120 mila dollari dal sindacato degli attori? A Trump sarebbe piaciuto moltissimo essere un divo del cinema. Quanto al suo consigliere Steve Bannon, è uno sceneggiatore e un regista mancato che avrebbe sognato di dirigere Mel Gibson, ma che non ci è riuscito. Se uno dei suoi musical o dei suoi film avesse funzionato, non avremmo mai visto Bannon alla Casa Bianca!” Argomenti più dolci non mancano, come l’arrivo dei due gemellini: “E’ un po’ da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli… Sono tre anni che dicono che Amal è incinta, ma questa volta è vero. Io e lei non facciamo mai niente a metà. Siamo preoccupati e felici allo stesso tempo. Io ci penso sempre, 24 ore al giorno. Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità? Far nascere un bambino in questo mondo… addirittura due! Siamo molto felici, entusiasti, ma anche un po’ nervosi, anche se credo sia normale. Non so da dove vengano le voci che avremo un maschio e una femmina, nemmeno noi lo sappiamo ancora, e non vogliamo saperlo“.

Infine si parla del cambio di rotta improvviso, lui che era considerato ormai scapolo impenitente allergico al matrimonio: “Amal è la persona più intelligente che conosca, è dolce, comprensiva e ha un gran senso dell’umorismo. Per istinto, cerca sempre il lato positivo. Spesso le persone si sentono intimidite da lei: poiché è molto alta, e molto elegante, dà la sensazione di essere un po’ fredda. Quando la conosci, però, ti rendi conto che è esattamente l’opposto. Ci siamo incontrati tardi, e parlo soprattutto per me. E tutto fra noi è andato molto in fretta: in un attimo abbiamo capito che eravamo fatti uno per l’altra, siamo curiosi di ogni esperienza e il futuro ci appassiona“.