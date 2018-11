George Clooney gossip news: il divo di Hollywood disposto a fare una grande rinuncia per amore della moglie, Amal Alammudin. L’avvocatessa libanese madre dei suoi figli gemelli, gli avrebbe chiesto di disfarsi della sua adorata moto. L’attore avrebbe deciso di accontentarla mettendo all’asta la Harley Davidson.

La moglie di Clooney, preoccupata dopo l’incidente in scooter avuto lo scorso luglio in Sardegna, lo avrebbe pregato di chiudere con le moto per sempre. Per George Clooney il tempo delle due ruote sembra dunque giunto al termine. Il divo, attore e regista 57enne, ha ceduto alle insistenti richieste della moglie dopo il ricovero in ospedale di questa estate. Ormai padre di famiglia e amorevole marito, il bel George, incallito centauro, avrebbe deciso di appendere le scarpe al chiodo e di rinunciare alla sua grande passione. Una delle sue due Harley Davidson sarebbe già all’asta per una giusta causa, si parte da 25mila dollari.