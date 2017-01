George Clooney diventa papa’: due gemelli dalla sua Amal

Il quotidiano libanese The Daily Star sostiene che una fonte vicina alla famiglia di Amal avrebbe confermato la gravidanza della bella avvocatessa sposata con la superstar hollywoodiana George Clooney.

Negli ultimi giorni si erano diffuse parecchie indiscrezioni circa una possibile gravidanza, nonostante Clooney avesse asserito più volte che l’avere un figlio non fosse fra le sue priorità. Successivamente il bell’attore ha cambiato versione, dichiarando che lui e la moglie desideravano allargare la famiglia, ma a tempo debito. Ad agosto si erano rincorsi i rumors circa una possibile inseminazione artificiale a cui sarebbe ricorsa la coppia.

Nel frattempo, altri tabloid, avevano parlato di una crisi fra i due dettata proprio dal desiderio di Amal di avere figli, non corrisposto da Clooney. Ora i beninformati assicurano che quelle pratiche per l’inseminazione sarebbero andate a buon fine e che la coppia sarebbe in dolce attesa di ben due gemelli.