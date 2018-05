Genova mostra “México, La pittura dei grandi muralisti” a Palazzo Ducale: ecco quando

Genova Palazzo Ducale: la mostra “México, La pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo”, sarà allestita nell’Appartamento del Doge, dal 23 maggio al 9 settembre 2018. Una storia travagliata la sua: chiamata in origine “Orozco Rivera Siqueiros. Pittura Messicana”, doveva essere inaugurata il 13 settembre del 1973 a Santiago del Cile. A causa del colpo di stato del generale Pinochet però l’esposizione sfumò. La mostra dunque divenne famosa come la “exposicion pendiente” e fu finalmente proposta, dopo oltre 40 anni, prima in Cile nel 2015 poi in Argentina nel 2016, in Perù nel 2017 e adesso anche in Italia.

La scopo dell’esposizione è quello di portare a compimento un progetto artistico rimasto incompiuto.

In mostra circa 70 opere realizzate dai tre grandi maestri del muralismo José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, altrimenti conosciuti come “Los Tres Grandes”, figure di spicco della cultura messicana e internazionale e principali protagonisti dell’avanguardia artistica messicana del XX secolo. A dar vita alla storia del muralismo messicano fu José Vasconcelo nel 1922, quando José Vasconcelos, primo ministro della Pubblica Istruzione del governo di Alvaro Obregòn chiese ai tre di realizzare un grande progetto di murales nell’Antico Collegio di San Ildefonso di Città del Messico. Da allora, i tre artisti sperimenteranno oltre ai murales, altre tecniche artistiche, ricevendo numerose commissioni pubbliche e private oltre che in Messico, negli Stati Uniti e in America del Sud.

La collezione in mostra, comprende olii e disegni che illustrano lo spirito creativo e politico dei tre artisti. Moderne tecnologie di video animazione HD permettono di ammirare i murales originali nelle varie città del Messico che li ospitano. In esposizione anche opere ed esperimenti meno famosi dei tre artisti, come ad esempio i murales e i grandi disegni. A compendio della mostra verrà presentata una raccolta fotografica che documenta il sovrapporsi delle vicende artistiche e politiche dei tre maestri muralisti con l’artista Frida Kahlo. La raccolta consta di 50 foto d’epoca, scattate da parenti e amici degli artisti e fotografi famosi tra i quali il padre di Frida, Guillermo Kahlo, Manuel Alvarez Bravo, Nickolas Muray, Ernesto Reyes, Ansel Adams e Juan Guzman