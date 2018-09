Gemelli oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: tensioni e malumori dietro l’angolo

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Tutte le situazioni di lavoro che sono nate nel corso degli ultimi mesi restano promettenti. C’è anche chi sta cercando di uscire fuori da una fase di grande incertezza. Nell’ambito professionale vivrai giornate di maggiore chiarezza ma resta un certo malcontento. Ma non disperare perché a breve possono arrivare occasioni di cambiamento. E molti si porranno un ultimatum: ‘o riesco a fare una cosa entro Novembre oppure mollo tutto’. Periodo creativo per chi può inventare qualcosa di nuovo. Per l’amore Venere è neutrale e se ad Agosto ci sono già state belle emozioni, potrebbero rifarsi vive anche in questo Settembre. Possibile qualche buona novità in più dal 23.

In amore ci sono novità, qualcuno ha infatti iniziato una nuova storia o sta gettando le basi per nuovi progetti di coppia. Se stai cercando una casa in affitto, oppure se di recente hai fatto un trasferimento, stai cerando di adeguarti a una nuova situazione. Molte cose andranno a buon fine, non preoccuparti. Chi è solo si guardi attorno perché i prossimi sono mesi di incontri. Al lavoro dandoti da fare potrai trovare una occupazione part-time, ovviamente le stelle favoriscono in modo diverso a seconda delle possibilità di base di ciascuno. Tensioni e malumori sono dietro l’angolo. Tutto ciò è normale, visto che hai deciso di aprirti a nuovi progetti: chi ha un’attività in proprio potrà concludere buoni affari entro al fine del mese. Non si esclude tuttavia qualche guadagno in più anche a inizio mese.