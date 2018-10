Gemelli oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: le notizie che aspetti arriveranno, la passione si risveglia

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Un cambiamento c’è stato già dall’estate, e proprio per quest qualcuno deve tirare il freno a mano con le spese. Qualsiasi tipo di iniziativa che vuoi prendere dal punto di vista economico e lavorativo, conviene metterla a punto entro quest’Ottobre, senza scoraggiarsi mai! Per i ragazzi che hanno impegni importanti di lavoro o di studio, arrivano grandi novità. Dal 24 si registra una buona sferzata di passionalità. Sarà un periodo importante anche per chi vuol fare una scelta di coppia. C’è da dire che se qualcuno ha tradito, è possibile che da Novembre possa essere scoperto.

In amore nessun giorno della settimana è ‘contro” di te, anzi, la fase di ripresa è iniziata. Aumenta la voglia di stare con gente simpatica, si risveglia la passione. Non escludere la possibilità di un nuovo amore: e se ti piace qualcuno dagli appuntamento domenica sera. Non dare tutto per scontato in famiglia. C’è chi è in polemica da tempo! Sul lavoro, se nel corso degli ultimi dieci giorni si è avviato qualche progetto, non è escluso che tu possa ricevere notizie positive. Non spazientirti e lascia fare al destino. E ricorda che nella tua vita le cose più belle e le occasioni più importanti sono sempre nate per caso. Le notizie che aspetti arriveranno, ma per vendite, acquisti o cambiamenti netti, dovrai attendere la fine di ottobre. Non essere pessimista…