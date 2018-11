Gemelli oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: i nuovi amori hanno il sapore dell’avventura

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Per quanto riguarda il lavoro e le vicende di carattere pratico, ci saranno delle riflessioni da fare anche in merito ai soldi. Anzi, in certe giornate dovrai fermarti a ragionare, ad esempio verso metà del mese. Quello che appare da recuperare è il rapporto d’amore. Nulla di grave ma ci saranno dei ripensamenti, delle piccole ansie superabili. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà scegliere. Qualcuno, invece, ricomincerà a comunicare con la persona amata. Ma a fine mese avrà nuove perplessità.

In amore le coppie già forti potrebbero rivedere alcuni conti di famiglia. I nuovi amori sono importanti ma bisogna volerli davvero. E’ il momento di ritrovare lo slancio nei rapporti coniugali, arriva anche un bellissimo Marte a caricare le passioni. Buon periodo per le transazioni, per chiarire situazioni o spartizioni economiche legate a rapporti interrotti nel passato. Anche i nuovi amori hanno il sapore che più ti piace in assoluto, quello dell’avventura. Come al solito raccomando di stare attenti con il denaro, ma le stelle portano fortuna, soprattutto a chi si muove con attenzione. Cielo vigoroso e deciso anche per chi vuole cambiare radicalmente attività, trasferirsi in un’altra città e ricominciare da capo. C’è già chi si è imposto una nuova vita. Una proposta di collaborazione o un nuovo incarico potrà arrivare. Se di recente non c’è stata una chiamata che attendevi, l’avrai entro fine anno. Non tirarti indietro di fronte alle novità!