Gemelli oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: occhio alle finanze, dal 16 più stabilità

Il Gemelli sono un segno mobile d’aria, governato da Mercurio. Il Sole si può trovare nel segno dei Gemelli nel periodo che va dal 21 maggio al 21 giugno. E’ il terzo segno dello Zodiaco, è un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli.

Gemelli: dal giorno 16 avrai un po’ più di stabilità

Interessante la prima parte del mese, i cambiamenti che vivrai saranno decisivi per la tua esistenza. Molti nati del segno stanno cercando di aprire una nuova attività, di mettersi in proprio. Altri potrebbero accettare un nuovo ruolo o essere trasferiti entro la fine del mese, in ogni modo dal giorno 16 Marte stabilizza. Anche chi ha avuto problemi per via di una società in crisi, sarà più tranquillo. Vanno evitati rischi finanziari. In amore c’è maggiore concentrazione e qualcuno potrebbe desiderare anche un rapporto finalmente più stabile. Chi vive due storie non sa da che parte andare. Bisogna cercare di essere un po’ più forti. Sempre alla fine del mese , i single vivranno un momento molto interessante. Per le coppie di lunga data bisogna andare nel dettaglio: agli inizi della primavera di quest’anno c’è stata una crisi che qualcuno non ha ancora superato. Se sei single da tempo, forse è perché non incontri nessuno capace di destare il tuo interesse e stimolare la tua fantasia.

Gemelli: meglio non rischiare a livello finanziario

Puoi comunque da ora in poi contare sul transito di Venere nel tuo segno. Avrai nuove forze per vivere importanti emozioni. Sul lavoro tutto andrà bene purché non ci si esponga troppo a livello finanziario. Ricorda infatti che alla fine dell’anno ci sarà qualche contrasto che dovrai anticipare per tempo, dunque non fare il passo più lungo della gamba. La situazione è fortunata e, comunque, le cose rimarranno come stanno e non cambieranno in peggio. Nuovi accordi in vista, probabilmente dovrai rimettere mano ad un progetto. Stai vivendo un periodo di forte stress che certamente non fa bene alla tua forma fisica. Quelli che hanno un’attività in proprio sono molto pensierosi perché entro gli inizi di giugno dovranno affrontare una prova importante.