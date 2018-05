Gemelli oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: in amore hai bisogno di maggiore sicurezza

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Prima parte del mese molto interessante. I cambiamenti che presto avverranno nella tua vita sono molto decisivi. Molti stanno cercando di avviare una nuova attività, di mettersi in proprio. Altri potrebbero accettare un nuovo ruolo o essere trasferiti entro la fine del mese. In ogni modo, dal giorno 16 Marte stabilizza. Ed anche chi ha avuto problemi per via di una società in crisi, sarà tranquillo. Vanno evitati rischi finanziari. In amore c’è maggiore concentrazione e qualcuno potrebbe desiderare anche un rapporto finalmente più stabile. Chi vive due storie non sa da che parte andare … bisogna cercare di essere più forti. Sempre alla fine del mese, si registra un momento di grande interessa per i single.

In amore tenderai ad essere perfezionista; vorrai rinnovare un’intesa e una complicità che, però, potrebbe anche essere faticoso ristabilire, specie se ci sono stati lunghi periodi di incomprensione totale. Le storie d’amore che sono arrivate al capolinea, in questo periodo dovranno essere gestite con molta cura. Si può ripartire ma solo se si è convinti di farlo, e solo se questo atteggiamento progettuale è condiviso da entrambi. Il tuo cuore ha bisogno di grandi novità. Difficile stabilire cosa resterà di quei rapporti che hanno già conosciuto momenti di grande tensione. Sul lavoro il consiglio è di non prendere troppo sotto gamba le nuove ipotesi di collaborazione, ma prima di lasciare qualcosa di stabile, sarà meglio che tu metta nero su bianco le tue condizioni. La situazione professionale è molto intrigante, è possibile che in questo periodo dell’anno qualcuno ti faccia una proposta. Un cambiamento può arrivare quando meno te lo aspetti.