Gemelli oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: crisi a metà mese, attenzione

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

I rapporti di lavoro e le questioni di carattere pratico possono essere favorite, nonostante le perplessità maturate negli ultimi due anni, ed ancora presenti. Devi cercare di risalire la china. In amore, se una persona non sta dalla tua parte potresti addirittura allontanarla. Ora devi valorizzare e portare avanti progetti forse anche un po’ strani. Vuoi fare una scelta importante. Con un minimo di criterio e razionalità, alcune relazioni d’amore potranno andare avanti, ma attenzione alla crisi di metà Luglio. Questo è un periodo particolare che porta incomprensioni, non è il caso di cercare strade che non conosci! Attenzione dopo il 16. I cuori solitari vivono emozioni part-time mentre quelli sposati, se non sentono ‘mordente’ potrebbero cercare altrove. Solo in casi estremi si può dire basta definitivamente o prendere una pausa di riflessione che durerà fino agli inizi di Agosto.

In amore se nel corso degli ultimi mesi ci sono stati conflitti, è possibile che adesso si risveglino. E’ chiaro che molto dipende dal tipo di rapporto che stai vivendo; le storie che sono nate bene non devono temere nulla, mentre quelle che hanno vissuto forti polemiche, saranno messe a dura prova entro la prima metà del mese. Ci sono tensioni all’interno della famiglia, specialmente per quanto riguarda la finanze. Allontanamenti che riguardano il lavoro possono scombussolare l’insieme, bisogna rimettersi in regola. Al lavoro non tutto è facile da fare, ma si aprono nuove prospettive soprattutto per chi lavora in proprio. Ricorda che tutto ciò che nasce in questo periodo spiazza la tua vita! Devi pensare ad un cambiamento che potrebbe riguardare anche casa, orari e chissà cos’altro …