Gemelli oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: periodo positivo sia al lavoro che in amore

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Amore – In questa settimana possono arrivare proposte di lavoro allettanti. Chi ha una storia valida ora deve semplicemente renderla ancora più importante. Novità nella seconda parte di Giugno! Se stai cercando una casa in affitto con il tuo amore, guardati attorno perché i prossimi mesi sono eccellenti. Così potresti anche chiudere un buon affare o comunque sentirti più sollevato. Vanno meglio tutte le decisioni, l’importante è essere davvero convinti di una cosa e volerla a tutti costi.

Lavoro – Nuove proposte di lavoro o magari qualcuno più operoso penserà di mettersi in proprio; chi lavora da anni per un’azienda, potrebbe valutare una nuova opportunità anche all’interno dello stesso gruppo. Chi ha chiuso una collaborazione l’anno scorso, può recuperarla. Sono favoriti i progetti a lunga scadenza. Cerca di superare la voglia di mandare a quel paese qualcuno. Se intendi finanziare una nuova iniziativa o portare avanti una tua idea, non tirarti indietro: usa sempre intelligenza e raziocinio. Stress da tenere sotto controllo.

E’ un mese interessante con Marte attivo, ci sarà una buona situazione astrologica attorno al giorno 13. Ecco perché gli incontri sono favoriti. Se intendi recuperare un discorso di lavoro interrotto nel corso degli ultimi due anni, dal giorno 14 andrà meglio. E’ questa una buona notizia anche per quelli che hanno dovuto interrompere, loro malgrado, una collaborazione o sospendere per qualche tempo un’attività, anche per studiare nuove strategie e affrontare meglio il futuro. Le storie nate in questi ultimi tempi sono importanti e potrebbero rinvigorirsi nella seconda parte del mese. Con Leone e Scorpione possono nascere delle intimità particolari!