Gemelli oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: aumenta la gelosia, il senso del tradimento

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Questo è un cielo importante per verificare la tenuta di certi rapporti sentimentali e lavorativi. In altre parole, Gennaio è un mese di verifica. In qualche caso bisogna agire al più presto per evitare che alcune incomprensioni diventino esagerate. In amore alcune persone non sono più le stesse; aumenta la gelosia, il senso del tradimento. Non saranno pochi quelli che potranno decidere anche con uno stop, per una pausa. Il nervosismo può creare disagi anche nell’ambito del lavoro. Ecco perché, nel caso ci sia bisogno di stipulare nuovi accordi o prendere decisioni che riguardano spese importanti, sarà meglio andarci cauti. Forse devi anche superare una situazione di imbarazzo che si trascina da tempo, ma già dal 20 diventerà meno pesante!

In amore se sei solo è possibile che in questi giorni nessuna eventuale relazione riesca a convincerti. Non è facile seguirti nella tua mutevolezza, e qualche volta potrai sembrare troppo inquieto per essere preso sul serio. Se ti piacciono i rapporti occasionali o le avventure, buttati! Gennaio sarà un mese di revisione, di riflessione profonda. Sarà meglio evitare conflitti. Al lavoro stai per attraversare una fase di grande forza, alcuni accordi e contratti cambieranno. Entro metà anno potresti decidere di fare altre cose; se devi parlare con una persona che conta, sappi che la buona fortuna ti aiuta ma devi anche trovare qualche risorsa in più. Ti servirà un briciolo di astuzia! Hai una energia eccezionale che andrà avanti per diverse settimane. Il 2019 ti chiede di cambiare qualcosa.