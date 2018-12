Gemelli oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: possibili confronti con una persona non gradita

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

C’è qualche polemica in più, anche a causa di un progetto d’amore o di lavoro che può ritardare. Diciamo che in questo periodo c’è un po’ di tensione nell’aria che potrebbe essere difficile da gestire specialmente attorno a venerdì 14, una delle giornate più confuse del mese. Da quando Giove è opposto non sai più su chi devi contare! Sono capitati eventi nell’ambito del lavoro che ti hanno messo in contatto con persone nuove, probabilmente contrarie o comunque da esplorare. Saranno possibili confronti con una persona che non avresti voluto incontrare. No a soluzioni affrettate: se c’è un problema burocratico o legale, consulta un esperto.

La vita in famiglia è scorrevole e riserva momenti particolarmente eccitanti. Entro poco molti dovranno fare una scelta, probabilmente pensare ad un trasferimento. Attenzione alle intemperanze che possono nascere, come anche un momento di crisi, del tutto risolvibile. Ci sarà da discutere soprattutto se hai già una famiglia e dei figli. Non rimpiangere persone che ti hanno fatto solo male. Al lavoro una forte insoddisfazione è nell’aria già da tempo e potrebbe determinare la voglia di cambiare tutto, persino abitazione. Trasferimenti, cambiamenti. Il consiglio è di completare un accordo, un contratto, anche se all’inizio tutto potrebbe sembrare più rallentato. Per qualcuno sono in arrivo trasferimenti per motivi di lavoro o di altro genere.