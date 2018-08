Gemelli oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: hai bisogno di una prova d’amore

Il Gemelli è il terzo segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il giallo; la pietra portafortuna è il topazio, con l’agata, e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico dei Gemelli è il numero romano II, che rappresenta la dualità nonché gli stessi gemelli (questo segno è stato spesso associato al mito greco di Castore e Polluce). Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dei Gemelli, dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Adesso necessiti di qualcosa di più. Forse anche di una prova d’amore. Ben venga il nuovo transito di Venere, che da lunedì 6 prende le difese del tuo segno. In questo momento devi rivedere tante cose, nuove associazioni, nuove opportunità. Fai sempre molta attenzione agli accordi; non ti far abbagliare da proposte assai promettenti ma nella realtà poco fattibili. Per quanto riguarda i tuoi interessi, torna la voglia di esplorare, di curiosare, e puoi ricevere anche qualche conferma in più nel corso delle prossime settimane. Avrai una grande voglia di metterti in gioco in altri settori.

In amore potresti pensare ad un progetto importante con la persona che ami; se non hai ancora un amore, punta tutto sul mese di Agosto. Evita però i ripensamenti e soprattutto limita il desiderio di conoscere persone troppo strampalate. Giornate ideali per chiarire, verificare e potenziare un amore, sono quelle dei fine settimana. Un discorso a parte merita l’ottimo aspetto di Marte che porta uno sviluppo della sensualità. Inizio di Agosto importante, anche se qualcuno dovrà pensare al lavoro, nonostante inizi un periodo di ferie. Al lavoro, soprattutto se sei ancora giovane e hai intenzione di trovare lavoro, datti da fare subito perché le risposte arriveranno prima di quanto tu possa immaginare. Situazione in ascesa, molte combinazioni positive si sono già innescate …