Gelosia e oroscopo: ecco come declinano questo sentimento tutti i segni zodiacali

Come vivono la gelosia i vari segni zodiacali? Andiamo a scoprirlo. Ariete: un segno con un bel caratterino, passionale e drammatico ma soprattutto primedonne. Ovviamente sono segni che cedono con facilità alla gelosia, il segreto è quello di rassicurarli per evitare di accendere la loro scintilla. Toro: un segno incredibilmente fedele, che in virtù della sua grande devozione ha una tolleranza pari allo zero verso i tradimenti. Stabilite un dialogo con lui che sia costante e sincero. Gemelli: si tratta di un segno curioso che ha bisogno di tanto svago e i propri spazi. Non stategli addosso, potrebbe renderlo sospettoso. Cancro: romantico, fedele e possessivo spesso si rivela ingenuo. Tende a reprimere la proprio gelosia al posto che manifestarla, perciò tocca a voi captare i suoi piccoli segni di turbamento.

Leone: tremendamente orgoglioso e vanitoso necessita di essere ammirato ma anche indipendenza. Dovete riuscire a farli sentire al centro del vostro mondo senza rischiare di soffocarli. Vergine: quando i segni della Vergine perdono la vostra fiducia sarà difficilissimo riconquistarla. Sono meticolosi e di solito non perdonano. Bilancia: si tratta di un segno vanitoso, estremamente vanitoso, che potrebbe dare spesso mostra di sé ma non tollerare che il partner faccia altrettanto. Scorpione: incredibilmente passionali sono anche incredibilmente gelosi. Competitivi, possessivi e vendicativi: state attenti a non tradire la loro fiducia.

Sagittario: orgogliosi, compassati ed eleganti pur di non ammettere di essere gelosi sono disposti a soffrire in silenzio. Abbiate cura delle loro reazioni. Capricorno: dei gran gelosoni ma anche estremamente seri ed equilibrati. Gli serve tempo per fidarsi e sapere di poter contare su di voi. Acquario: dominante, creativo non ama la monotonia, sentirsi geloso del suo partner ogni tanto potrebbe fargli bene. Pesci: un segno fedele e leale, sa di offrire sicurezze ma ne pretende altrettante. Se li rendete insicuri non ve lo perdoneranno e si allontaneranno.