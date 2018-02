Gelato Festival 2018: parte da Firenze il tour per scoprire le migliori gelaterie del mondo

Il Gelato Festival 2018 si prepara per la tappa inaugurale della kermesse, che si terrà a Firenze dal 20 al 22 aprile. Come da tradizione l’appuntamento, che vedrà la presenza di 16

tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola, è al piazzale Michelangelo. Lì, per tre giorni la città del David diventerà la capitale del gelato di qualità, declinato in tutte le sue forme. Per fiorentini e turisti un’occasione unica per scoprire i segreti del mondo del gelato fra assaggi, iniziative a tema e laboratori didattici allestiti nei tre grandi food truck in uno dei luoghi più suggestivi e fotografati al mondo, con vista mozzafiato sulla città.

Dal 28 aprile al 1° maggio, il Gelato Festival 2018 si sposterà a Roma, proponendo anche nella Capitale la stessa golosa formula: a fare da cornice all’evento gli spazi di Villa Borghese, con la squadra di artigiani gelatieri pronta ad accogliere famiglie e curiosi e conquistarne il palato fra interpretazioni di grandi classici e proposte creative tutte da provare. Questa nona edizione del tour toccherà anche Torino, in piazza Vittorio Veneto il 5 e 6 maggio, e Milano, in piazza Castello il 12 e 13 maggio. Da giugno la kermesse si sposterà invece all’estero con le tappe in Germania (1-2 giugno), Polonia (9-10 giugno), Inghilterra (23-24 giugno) e Austria (6-7 luglio). Il programma continentale culminerà con la All Star a Firenze (14-16 settembre), la gara dei campioni, che riunisce e mette a confronto su un unico palco tutti i vincitori del Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima di varcare l’Atlantico per l’edizione americana, in 8 tappe.

La tappa d’esordio del Gelato Festival 2018 segna anche il primo appuntamento pubblico dei Gelato Festival World Masters 2021, la sfida per i migliori gelatieri artigianali del pianeta, un percorso con centinaia di prove in quattro anni su cinque continenti, con giurie tecniche e popolari per aggiudicarsi il titolo di campione mondiale.