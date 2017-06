Gelaterie d’Italia 2017: ecco il miglior gelato gastronomico

L’arrivo del caldo ha decretato ufficialmente anche quello del periodo ideale per gustare un buon gelato artigianale. Ma dove andare per non sbagliare? A questa domanda risponde il Gambero Rosso con la guida Gelaterie d’Italia 2017, un volume che raccoglie poco meno di 300 indirizzi lungo tutta la Penisola.

Dei 37mila esercizi commerciali in cui è possibile acquistare del gelato, solo poco meno di 300 sono entrati nella guida Gelaterie d’Italia 2017 redatta dal Gambero Rosso. Con questo volume, infatti, il Gambero Rosso vuole mettere in luce le eccellenze del settore – locali attenti alla qualità e alla preparazione artigianale dei prodotti – ma anche stimolare il dibattito sul gelato di qualità. Tra i locali proposti anche quello che vanta il miglior gelato gastronomico d’Italia, Greed Avidi di Gelato di Frascati.

“Sono cresciuto mangiando sano, e non sono più riuscito a smettere” ha raccontato al Gambero Rosso Dario Rossi, il gelatiere ideatore di Greed Avidi di Gelato. “Per me è stata una sfida. Non potevo accettare l’idea che quello a base di semi-preparati fosse l’unico gelato disponibile. Ho aperto poco dopo, intenzionato a percorrere una strada diversa” ha continuato, spiegando quelle che sono le sue intenzioni. Nella sua gelateria, insieme ai gusti classici e a quelli preparati con prodotti di stagione, anche insoliti gusti che – pur attingendo dalla tradizione – rappresentano una vera e propria innovazione in materia di gelato: dal cacio e pepe alla panzanella.