Gastone Moschin è morto: addio al celebre volto di “Amici miei”

Grande lutto nel mondo del cinema italiano. E’ morto infatti Gastone Moschin, celebre volto di “Amici miei”; nella pellicola del 1975 – diretta da Mario Monicelli – l’attore interpretava il personaggio del romantico architetto Rambaldo Melandri. La sua carriera, però, fu segnata da moltissimi momenti di notorietà, dovuti sia al suo lavoro come attore cinematografico e teatrale sia ad altre attività che intraprese nel corso di tutta la sua vita.

E’ morto questo pomeriggio, presso l’Ospedale e Santa Maria di Terni, l’attore Gastone Moschin. L’attore che interpretava l’architetto Rambaldo Melandri di “Amici miei” era già ricoverato da qualche giorno: le sue condizioni si sono però aggravate sino alla morte, a 88 anni. A darne l’annuncio è stata invece la figlia che su Facebook ha scritto “Addio Papà… per me eri tutto…”. Oltre che nel cuore dei familiari, la dipartita dell’attore ha lasciato un vuoto anche in tutti i suoi fan che lo avevano amato in “Amici miei”, pellicola diventata un vero e proprio cult del cinema italiano.

Gastone Moschin non deve però la sua fama solamente al film diretto da Mario Monicelli. La sua lunga carriera iniziò infatti nei primi anni Cinquanta quando lavorò sia al Teatro Stabile di Genova sia al Piccolo Teatro di Milano. La carriera cinematografica iniziò però solo nel 1955 e la sua affermazione quale volto della commedia italiana è da datare nel 1962 quando interpretò Carmine Passante nel film Gli anni ruggenti.

Credit: Wikimedia.org