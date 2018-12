Gardone Riviera: ricercate 200 comparse per un film su D’Annunzio: la paga 90 euro al giorno

Il 10 e il 13 dicembre a Gardone Riviera si terranno le selezioni per partecipare alle riprese del nuovo film sulla vita del poeta Gabriele D’Annunzio, famoso esponente dell’Estetismo, autore di romanzi di successo come Il piacere, Il fuoco e L’innocente. Si cercano 200 comparse. La paga? Non male, 87 euro al giorno. La pellicola, prodotta dalla Acient Film, è diretta da Gianluca Jodice. Il film verrà girato in gran parte a Gardone Riviera, al Vittoriale e nei dintorni, a partire da gennaio: i casting si terranno nella sede dell’associazione La Rata al civico 65 di Via Cipani, lunedì 10 e giovedì 13 dicembre, dalle ore 15 alle 19. Come vi dicevamo si è alla ricerca di 200 comparse, tra uomini e donne. Gli interessati dovranno presentarsi direttamente a Gardone, in Via Cipani, con carta d’identità, codice fiscale, e quel «quid» in più per farsi notare. L’assunzione avverrà con regolare contratto: la paga, come dicevamo, sarà di 87 euro lordi al giorno. Cosa altro? Possiamo innanzitutto farvi sapere cosa non bisogna avere: niente tatuaggi né piercing, tantomeno pettinature bizzarre o capelli tinti con colori particolari.

Passiamo ora ai requisiti: Per gli uomini niente basette lunghe, va bene barba e baffi purché curate, lasciando poi ai costumisti la possibilità di modificarne l’aspetto ove necessario. Per le donne no ai capelli troppo corti, così come sono bandite le sopracciglia finte o tatuate. Altezza e taglia? Da 1.60 a 1.85 metri per gli uomini, da 1.60 a 1.75 per le donne. Le taglie? Dalla 46 alla 52 per gli uomini, dalle 38 alle 46 per le donne. Ci siete? Perché non provare? Vi ricordiamo che essendo il film ambientato nei primi anni del ‘900 è richiesto alle comparse di indossare costumi di scena, che saranno dati ai candidati prescelti. A quanto pare, non ci sono limiti d’età, può partecipare alle selezioni chiunque abbia compiuto il 18esimo anno d’età. Il casting sarà curato da Diego Somigliana in collaborazione con il Comune.