Game of Thrones 8: la nuova stagione uscirà ufficialmente nel 2019

Nonostante le tante serie TV imperdibili nel 2018, arrivano brutte notizie per tutti i fan di Game of Thrones. HBO ha infatti annunciato che l’attesissima ottava stagione della serie TV non sarà trasmessa prima del 2019 e, quasi a rincarare la dose, ha altresì specificato che non c’è ancora alcuna scelta del mese in cui farla uscire. Dopo le prime anticipazioni, è quindi ufficiale che tra la settima e l’ottava stagione passerà almeno un anno e mezzo.

Casey Bloys – a capo della programmazione di HBO – non si è però fermato qui: l’uomo ha spiegato che l’ottava stagione di Game of Thrones 8 sarà più corta di tutte le precedenti. Saranno infatti solamente 6 gli episodi dell’ottava stagione che verranno trasmessi nel 2018, presumibilmente in contemporanea sia negli Stati Uniti sia nel Vecchio Continente. Nonostante si dovrà attendere ancora molto, sappiamo che le riprese del Trono di Spade 8 sono iniziate.

Brutte notizie, infine, anche per chi è a caccia di spoiler: Casey Bloys ha altresì affermato che, dopo gli incidenti avvenuti durante la messa in onda della settima stagione, HBO sta lavorando strenuamente per evitare qualsiasi uscita di notizie o spoiler. Sembra addirittura che Game of Thrones 8 verrà girato con diversi filmati finali così da limitare al minimo il rischio di perdita di leaks in rete.