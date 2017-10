Gambero Rosso, presentata la Guida Bar d’Italia 2018: il Premio illy Bar dell’Anno è per un locale di Lecce

E’ stata presentata nella giornata di ieri la Guida Bar d’Italia 2018, la guida completa con cui il Gambero Rosso seleziona i migliori locali bar lungo tutto il territorio nazionale. Collateralmente a questo evento, è stato consegnato il Premio illy Bar dell’Anno: ad aggiudicarselo il 300mila Lounge di Lecce.

Allestimenti scenografici, caffè rari e preziosi, blend studiati appositamente, tramezzini e panini curati in ogni minimo dettaglio (dal pane alla farcitura), menu gustosi e salutari, magari con alternative vegane e gluten free, perfetti per un light lunch, aperitivi accompagnati da sfizi di gastronomia salata di altissimo profilo, piccola pasticceria degna dei più grandi maestri dell’arte bianca: sono queste le caratteristiche necessarie per entrare nella Guida Bar d’Italia 2018, redatta dagli esperti del Gambero Rosso.

Collateralmente alla presentazione del volume, è stato assegnato l’ambitissimo Premio illy Bar dell’Anno: il vincitore è il 300mila Lounge di Lecce premiato per l’innovativa visione imprenditoriale, la qualità dell’offerta complessiva anche della mixology, ricerca della materia prima e sensibilità ai temi sociali e di sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda la Guida Bar d’Italia 2018, regione leader è la Lombardia con 9 locali premiati, seguono Veneto con 7, Emilia Romagna con 6, Piemonte e Sicilia con 5, Toscana con 3, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia con 2. Un locale solo sul podio per Abruzzo e Marche.