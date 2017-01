Gambero Rosso, Guida Gelaterie d’Italia 2017: ecco i fantastici 36

Gambero Rosso ha deciso di accendere i riflettori su una nicchia specifica che nella stagione calda è lo street food più consumato al mondo. Nasce quindi una guida dedicata esclusivamente al gelato: artigianale, curato, unico, con una storia.

“I parametri utilizzati per la valutazione da parte degli ispettori di Gambero Rosso sono esposti nelle prime pagine della guida, e anche qui, nel Vademecum dell’Assaggiatore di Gelato, e spaziano da aspetti che riguardano il locale alla degustazione vera e propria che coinvolge tutti e cinque i sensi. Degli oltre 37.000 esercizi presenti nel nostro Paese, nella guida Gelaterie d’Italia 2017 entrano meno di 300 indirizzi, valutati con un punteggio che va da zero a tre Coni secondo il livello di eccellenza raggiunto. Di questi solo 36 guadagnano i Tre Coni – sono pochissimi, è vero – ma lo scopo è quello di stimolare il dibattito, valorizzare i professionisti seri e promuovere ulteriormente la crescita del settore.” Con tale manifesto Gambero Rosso presenta le sue intenzioni.

Ecco quindi i magnifici 36: Piemonte: Canelin – Acqui Terme [Al]; Alberto Marchetti – Torino; Mara dei Boschi – Torino Ottimo! Buono non basta – Torino; Soban – Valenza [Al]. Liguria: Cremeria Spinola – Chiavari [Ge]; Profumo – Genova. Lombardia: La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [Bg]; Paganelli – Milano; Pavé – Gelati & granite – Milano; Chantilly – Moglia [Mn]; L’ Albero dei gelati – Monza.

Veneto: Golosi di natura – Gazzo [Pd]; Zeno Gelato e Cioccolato – Verona. Friuli Venezia Giulia: Scian l’insolito gelato – Cordenons [Pn]; Fiordilatte – Udine. Emilia Romagna: Cremeria Santo Stefano – Bologna; Cremeria Scirocco – Bologna; Stefino – Bologna; Bloom – Modena; Ciacco – Parma; Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsommaggiore Terme [Pr]. Toscana: Carapina Gelateria della Passera– Firenze; Chiccheria – Grosseto; De’ Coltelli – Pisa; Dondoli – San Gimignano [Si].

Marche: Gelateria Cioccolateria Paolo Brunelli – Senigallia [An]. Lazio: Gretel Factory – Formia [Lt]; Gelateria dei Gracchi – Roma; Otaleg! – Roma. Campania: Di Matteo – Torchiara [Sa]; Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na). Basilicata: Emilio – Maratea [Pz]. Sardegna: Bar Centrale Gelateria Pizzeria – Marrubiu [Or].

Premi Speciali

Miglior Gelato Al Cioccolato: Gelateria Cioccolateria Paolo Brunelli – Senigallia (AN)

Gusto & Salute: Oasi American Bar – Fara Gera d’Adda (BG)

Gelatiere Emergente: Carmela Grotta – Ciocolat – Toscolano Maderno (BS)

Miglior Gelato Gastronomico: Ricotta di pecora ai fiori di zucca e alici al Greed Avidi di Gelato – Frascati (RM)