Gaeta, Fashion & Yacht Design Expo al via: un inno al lusso, date dell’esposizione

Fashion & Yacht Design Expo al via: Gaeta accoglierà, da venerdì 13 luglio a domenica 15, tre giorni di esposizioni ed eventi che attireranno appassionati e non nella prestigiosa dimensione degli Yacht Made in Italy. La location sarà il magico Molo Sanità dove, per l’occasione, vi sarà un’esposizione dedicata alla Nautica e all’Interior Design. Una vera e propria celebrazione del lusso che illustrerà le ultime novità legate al mondo dell’innovazione e dello yachting. Si va dalle eccellenze produttive specializzate nella vendita e nella creazione di componenti e accessori d’arredo, sviluppatori di tecnologie, motori e servizi di qualità nautici, ai superyacht dei cantieri nautici tra i più esclusivi e famosi sia a livello nazionale e internazionale.

L’evento rappresenta la fusione del fashion con l’innovazione, la moda e la nautica. Fashion & Yacht Design Expo a Gaeta offrirà tre giorni di esposizioni ed eventi sul Made in Italy, promosso da Confcommercio Lazio Sud, che animeranno il Molo Sanità sul quale, per l’occasione, ci si potrà avvicinare alla nautica e all’interior design. A dare inizio alla manifestazione il convegno “Il Golfo di Gaeta – riqualificazione della costa: occasione di sviluppo per il territorio e le imprese” che si terrà a bordo della nave scuola dell’Istituto Caboto “Signora del Vento”. L’occasione vedrà anche la firma del Protocollo d’Intesa sulla Blue Economy tra i Comuni di Genova e Gaeta.

Poi, sabato 14 luglio, sul Red Carpet allestito sul Molo Sanità, sfilerà l’ultima generazione dell’Alta Moda: gli abiti di Gianni Molaro con la sua Art Couture e di Anton Giulio Grande; Carlo Alberto Terranova per Sarli New Land e di Sladana Krstic vestiranno il palco di creatività e innovazione in uno show che vedrà la partecipazione della performer di Danza Aerea Ilaria Venturi e del performer di Ruota Leonardo Varriale. Nel corso della serata verrà anche conferito il premio “Confcommercio Creatività” al fashion designer per la miglior interpretazione del concetto di ‘sostenibilità’ realizzando capi con materiale riciclato. Nel corso della conferenza stampa di presentazione Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio Lazio Sud, ha sottolineato che “l’evento ha una triplice valenza: innovazione, con due eccellenze italiane, moda e nautica, che per la prima volta si incontrano; ritorno per il territorio, pensando ai benefici che manifestazioni del genere apportano alle imprese; politica sul territorio, pensando alla possibilità di mettere a confronto le idee dei sindaci della zona per trovare sinergie”.