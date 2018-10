Gabriel Garko oggi, l’attore cambia look e spiazza le sue ammiratrici. Capelli lunghi e lisci, l’attore 47enne sembra un altro. Nuovo look e fidanzata segreta, Gabriel Garko fa parlare di sé dopo essere stato ospite del “Nicole Fashion Show” a Milano, in occasione del quale ha sfoggiato capelli più lunghi e lisci. E non sarebbe l’unica novità per l’attore, che secondo i bene informati avrebbe una nuova compagna al suo fianco, più giovane e misteriosa.

Gabriel Garko cambia look, eccolo

All’evento milanese dedicato al mondo della moda tutti gli obiettivi dei fotografi erano per lui, che ha posato insieme agli altri testimonial, ha assistito alle sfilate e si è mostrato in una mise inedita rispetto al solito. La novità è balzata subito agli occhi: Garko porta i capelli più lunghi e lisci, completamente diversi da quelli che lo caratterizzavano fino a poco tempo prima, corti e ondulati. Non è la prima volta che il gossip rumoreggia circa l’aspetto estetico del sexy attore, che spesso è stato accusato di avere fatto ricorso ai ritocchini estetici su zigomi e labbra. Pare infatti che il divo nostrano faccia fatica ad accettare il tempo che passa, ricorrendo per questo a degli interventi sul viso che a detta di molti stravolgono in negativo il suo aspetto, togliendogli fascino.

Gabriel Garko è rifatto? I dubbi dei fan

E ben guardare le immagini del ‘nuovo’ Garko, in effetti, sul viso l’attore appare un po’ gonfio. Non si tratterebbe dunque solo di una diversità dovuta al nuovo taglio di capelli … Lui dal suo canto nega da sempre di essersi rifatto il viso. Quando anni fa si mostrò in tv con zigomi e labbra rigonfi, parlò di effetto collaterale di una cura cortisonica. I fan che non gli hanno mai creduto si augurano che il bel Gabriel smetta di ricorrere al chirurgo …

