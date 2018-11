Gabriel Garko Instagram: è bastato uno scatto social per scatenare i follower. Il 46enne attore torinese si mostra in versione ‘malinconica’ e partono le critiche. Nella giornata di sabato 24 novembre, Garko è ritratto in primo piano con la didascalia “colazionando”: tanti i complimenti per lui ma non sono mancate le critiche.

GABRIEL GARKO NUOVO LOOK: L’ATTORE E’ IRRICONOSCIBILE, eccolo ad un event milanese

Oltre 28mila like per una foto che secondo alcuni proverebbe i ritocchi estetici sul viso dell’attore. “Eri così bello al naturale, adesso sembri un ufo”. I più maligni non gli hanno risparmiato critiche al vetriolo, arrivando addirittura a paragonarlo a Rodrigo Alves, l’uomo latino diventato famoso come il ‘Ken Umano’ a causa del suo eccessivo ricorso alla chirurgia plastica. “Sembri Ken di Plastica”, “Sembri Ken… un uomo di plastica, peccato!”, tuonano in coro diversi follower. “Ciao Dario (vero nome dell’attore ndr), Il Ken Umano ce l’abbiamo noi”, scrive qualcun altro.

Ad insistere sull’argomento anche il settimanale Nuovo, che ha pubblicato un scatto inedito di Garko evidenziando come il suo volto sia palesemente ‘lievitato’. In effetti nella foto l’attore sembra diverso da come lo conosciamo: oltre ai capelli più lunghi (già notato all’evento milanese Nicole Fashion Show a cui aveva preso parte), molti si sono concentrati su labbra e zigomi particolarmente gonfi, che hanno subito innescato le supposizioni: Gabriel Garko è rifatto? La vecchia polemica sui ritocchini si è dunque riaccesa, sebbene da anni ormai l’attore abbia più volte smentito di avere fatto ricorso ai ritocchini al volto. Eppure per tanti utenti l’attore è “irriconoscibile” rispetto a qualche anno fa.