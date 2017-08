Future Vintage Festival 2017, Padova: date, programma e info dell’VIII edizione

“1980-2030”, sono queste le coordinate temporali che faranno da fil rouge al Future Vintage Festival che si terrà a Padova in questo mese di settembre. Questa nuova edizione, l’ottava, avrà quindi come protagoniste le contaminazioni e le contraddizioni a cavallo di due secoli, tra il vecchio e il nuovo millennio lanciato in una nuova dimensione globale. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulla kermesse.

Al via a Padova il Future Vintage Festival, un festival dedicato alla comunicazione e al lifestyle grazie anche alla collaborazione con Radio Deejay. L’appuntamento è quindi a Padova – presso gli spazi del Centro Culturale San Gaetano – dall’8 al 10 settembre 2017. La location – un ex tribunale del XVI secolo – ospiterà quindi una kermesse ricca di eventi tra incontri con ospiti, conferenze, eventi, esposizioni, laboratori e concerti. Scopo della kermesse, come si legge sul sito ufficiale, è quello di “coinvolgere più generazioni in un dialogo creativo, tra presente, passato e prossimo futuro, infondendo stimoli creativi, nuove idee, visioni ed ispirazioni, attraverso un’inedita offerta culturale e la storia delle icone in continua evoluzione”.

Il festival sarà visitabile con i seguenti orari:

Venerdì 8 Settembre: 15.00 – 21.00

Sabato 9 Settembre: 10.00 – 21.00

Domenica 10 Settembre: 10.00 – 21.00

Ultimo ingresso Expo: 20.30

Ultimo ingresso Auditorium: 21.30

Maggiori info, programma completo, elenco dei workshop e dettagli suo FuoriFestival possono essere consultati sul sito www.futurevintage.it.

In copertina: screen dal sito ufficiale