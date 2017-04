Furla orologi estate 2017: collezione Giada, è tempo di Jungle

L’estate 2017 sarà dominata dalla tendenza Jungle, Furla non fa eccezione e si è lasciata ampiamente ispirare per la sua nuova collezione Giada di orologi. Ecco le tre opzioni fra cui potete scegliere la più calzante rispetto al vostro gusto e che meglio si sposi con le nuance del vostro guardaroba.

Solo tempo con cassa 33 mm con finitura PVD oro rosa, quadrante rosa con grafiche Jungle e indici 3 e 9 pinky, cinturino in pelle rosa stampata

Solo tempo con cassa 33 mm con finitura PVD oro giallo, quadrante verde con grafiche Jungle e indici 3 e 9 pinky, cinturino in pelle verde stampata

Solo tempo con cassa 33 mm in acciaio. quadrante light blue con grafiche Jungle e indici 3 e 9 pinky, cinturino in pelle light blue stampata. La collezione conferma anche le tendenze Greenery e Pink che promettono di essere i must cromatici dell’estate.