Fuorisalone Milano 2018: Jaguar e Land Rover presentano i loro progetti

Land Rover e Jaguar tornano alla Milano Design Week diventando due dei grandi protagonisti del Fuorisalone 2018, l’evento diffuso per la città e da quest’anno anche per la provincia e collaterale al Salone del Mobile 2018, ospitato nei padiglioni di Rho Fiera Milano.

In collaborazione con lo studio dell’Interior Designer Andrea Castrignano e l’agenzia milanese Access Live Communication, Land Rover proporrà un percorso che parte dalla rappresentazione metaforica dello spirito pionieristico del brand e si conclude con la massima espressione del peerless design, rappresentato dalla nuova Range Rover SV Coupé. Un gioco di suggestive proiezioni, profumi e suoni guiderà il visitatore all’interno di un bosco virtuale. Simbolo di un heritage senza eguali e di uno spirito avventuriero che ha da sempre contraddistinto la gamma Land Rover, questa esperienza multisensoriale introduce il percorso espositivo che animerà Gattinoni Hub, in via Statuto 2, dal 17 al 22 aprile.

Jaguar, celebre marchio automobilistico britannico, torna invece alla Milano Design Week per presentare “Jaguar Electrifies: Future Perspective”: un’installazione che immerge il visitatore in una dimensione fatta di innovazione, dove presente e futuro si fondono per creare insolite prospettive che portano il visitatore verso un nuovo orizzonte della mobilità. Geometrie luminose introdurranno il visitatore all’universo di prospettive che animerà il Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro, location d’eccezione che ospiterà Jaguar durante l’intera settimana del Fuorisalone. Cornici LED, esplicito richiamo al mondo dell’elettrico, e linee minimaliste si snoderanno attorno all’innovativo modello del Brand del Giaguaro, creando giochi di luce e un incrocio di piani prospettici.