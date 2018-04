Fuorisalone Milano 2018: gli eventi da non perdere

Ha preso il via il Salone del Mobile di Milano, edizione 2018 della kermesse principale della Milano Design Week. Come tradizione, però, collateralmente alla fiera principale, si tiene anche il Fuorisalone ovvero un programma di eventi diffusi per tutta la città (e talvolta anche l’hinterland) in cui il protagonista assoluto è il design.

Quest’oggi, ad apertura del Salone del Mobile 2018, vi suggeriamo alcuni tra gli appuntamenti da non perdere assolutamente tra quelli nel programma del Fuorisalone.