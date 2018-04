Fuorisalone 2018 Milano: Lexus presenta l’evento “Limitless Co- Existence”

La mission del brand Lexus è quella di creare un mondo migliore attraverso il design, e di sostenere l’immaginazione e la creatività, per questo Lexus è orgogliosa di annunciare “LIMITLESS CO-EXISTENCE”, un evento che segna l’undicesima partecipazione del brand alla prestigiosa Milan Design Week.

L’installazione principale, realizzata dall’architetto Sota Ichikawa (a capo dello studio doubleNegatives Architecture), proietta i visitatori davanti a tale concetto, rappresentato come un’opera d’arte in quattro dimensioni. Ichikawa, noto per la sua capacità di coniugare informatica e design riuscendo a reimmaginare lo spazio fisico, ha creato un’installazione che interseca contenuti digitali ed analogici. Basandosi sull’idea che ogni essere umano sia idealmente il centro del mondo, un numero (visivamente) infinito di corde appese rappresenta ogni individuo presente sulla faccia della terra. Ciascuna corda viene illuminata simultaneamente da una sorgente luminosa, in maniera tale da non lasciare nessuna corda nell’oscurità: un modo per spiegare come ogni singola prospettiva rappresenti idealmente anche il centro della stessa. L’impossibile diventa quindi possibile grazie all’utilizzo della tecnologia e di un design innovativo.

I visitatori entreranno in uno spazio dal design creativo ispirato alle infinite potenzialità del nostro mondo e delle persone che lo abitano. Lexus vede il design come un catalizzatore dell’evoluzione, della responsabilizzazione e dell’apertura verso altre culture.