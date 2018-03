Fuorisalone 2018, eventi: Pedini con Microsoft presenta la cucina intelligente

In occasione del Salone del Mobile 2018 di Milano, uno degli eventi più attesi della primavera meneghina, Pedini apre il suo primo flagship store nel cuore della città con uno speciale evento Fuorisalone. “Spaghetti Design”, questo il titolo dell’evento che celebra il Made in Italy in cucina, intesa come connubio di cibo e design, all’insegna della qualità, dell’eleganza e dell’innovazione.

L’evoluzione più avanzata nel design per la cucina sarà per la prima volta sotto gli occhi del pubblico internazionale della design week. All’interno dello showroom, infatti, si potrà toccare con mano e provare Hi Pedini, il più avanzato sistema di intelligenza artificiale e domotica applicato alla cucina, con cui il visitatore potrà interagire. Questo “futuro” è già possibile grazie alla collaborazione con Microsoft, IoMote e Blum.

Ma la tecnologia non è soltanto questione di circuiti. È anche innovazione di materiali e soluzioni, che in K016 trovano inedite applicazioni. La più recente collezione Pedini da quest’anno si racconta infatti con un programma ancor più completo e articolato di finiture ed elementi accessori, per offrirsi come vero e proprio progetto di architettura d’interni.

Pedini Brera è uno spazio espositivo di oltre 400 metri quadri sviluppati su due piani di un elegante palazzo storico, in quella che è una delle arterie vitali della capitale italiana del design. Il progetto, curato dall’architetto Giovanni Musica – Studio MGAlab – , intende offrire un’esperienza unica del mondo Pedini (cucina, living, bagno) con cinque ambientazioni ispirate ad altrettanti stili abitativi dal gusto contemporaneo ed internazionale.

In copertina: Pedini Brera – interno showroom