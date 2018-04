Fuorisalone 2018: a Milano nasce il Rainbow District

In occasione della Design Week 2018 – che ricordiamo si terrà dal 17 al 22 aprile 2018 – arriva un nuovo riferimento per il Fuorisalone 2018: si tratta del Rainbow District Milano, situato nel quartiere di Porta Venezia con l’obiettivo di riunire tutti i commercianti che credono nei valori storici, sociali e multiculturali della città.

All’interno di questo contesto che inneggia alla libertà di espressione, è stata una necessità condivisa abbracciare il lavoro di una figura che in Porta Venezia ha vissuto e insediato il suo quartier generale: Elio Fiorucci, icona internazionale della moda e dell’arte in tutte le sue molteplici forme e personaggio fondamentale per la città. Il Casello Daziario Ovest, trasformato ad arte nello Studio 54, ospita quindi dal 19 al 22 aprile l’installazione “Elio Fiorucci, creatività e genio” in omaggio al processo creativo, alla curiosità e alla ricerca costante di un viaggiatore e collezionista di colori, luci, simboli e oggetti da lui poi trasformati in pezzi iconici e cult. Arte e design anche all’IBISPACE DESIGN presso l’ibis Milano Centro, hotel della catena ibis, polo economico del gruppo AccorHotels, situato in via Finocchiaro Aprile, per la prima volta presente alla Milan Design Week: sulle vetrine di via Lazzaretto e all’interno del cortile di ingresso dell’hotel una mostra dell’urban artist spagnolo Antonyo Marest, anche lui per la prima volta a Milano, ispirata al Tropicalismo.

In via Lazzaro Palazzi 9 c’è invece il THESIGNSPEAKING POP UP SHOP dove trovare prodotti e progetti caratterizzati da ironia e libertà. Solo per pochi giorni, si possono scoprire alcuni tra i più cool e ironici accessori del momento. Come le spille di Macon&Lesquoy, brand francese che ha aperto di recente a Parigi la prima boutique e che vanta molte imitazioni, ma la cui unicità resta nella vivace e smaliziata creatività di Marie Macon e Anne-Laure Lesquoy. Maggiori info su www.rainbowdistrictmilano.org.