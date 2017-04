Fuorisalone 2017, Porsche Design: in via della Spiga la retrospettiva “Iconic Heritage. Iconic Pieces”

Al via a Milano il Fuorisalone 2017, il programma di eventi diffusi per la città organizzati in occasione del Salone del Mobile: tra questi anche la retrospettiva “Iconic Heritage. Iconic Pieces” che – organizzata da Porsche Design – metterà in mostra alcuni tra i prodotti e progetti che hanno segnato e rivoluzionato il design contemporaneo.

Saranno 24 gli oggetti presenti nella retrospettiva “Iconic Heritage. Iconic Pieces”, allestita nello store Porsche Design di via della Spiga: tra questi il leggendario Chronograph I, gli iconici occhiali da sole P’8478, il primo notebook convertibile 2 in1 o il Monobloc Actuator, ultima novità Porsche Design Timepieces presentata a Baselworld. All’interno dello store sarà inoltre possibile ammirare anche l’ultimo modello 911 GTS che incarna il carattere più sportivo e più emozionante della gamma Porsche 911 Carrera e 911 Targa.

Foto: Press Office