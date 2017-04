Fuorisalone 2017 Milano: Maserati presenta “White In The City”

La Design Week 2017 di Milano è entrata nel vivo: come tradizione, infatti, anche quest’anno – collateralmente al Salone del Mobile – nei principali quartieri della città si terranno gli eventi ma anche le installazioni o gli spettacoli del Fuorisalone. Grande protagonista di questo appuntamento anche Maserati che, nel cuore del Quadrilatero della Moda, ha presentato “White in The City”.

E’ stato presentato nel Cortile d’Onore della Pinacoteca di Brera il progetto di Maserati dal nome “White In The City” che, ideato da Oikos, coinvolge il quartiere di Brera, uno dei punti focali della Milano Design Week: in particolare, Maserati ha scelto di esporre Maserati Levante a Palazzo Cusani – uno degli edifici più prestigiosi di Milano – dove da anni si svolgono i più importanti eventi Fuorisalone della città. Il primo SUV della Casa Modenese potrà quindi essere ammirato, per tutta la durata della Design Week, nel colore bianco Alpi che richiama il concetto di “White in The City”: il bianco come simbolo di benessere e purezza, in un contesto che coinvolge architettura, arti visive, design, moda e – grazie alla presenza di Maserati – anche il settore dell’automotive.

Ma non è tutto: in occasione del Fuorisalone 2017, Maserati ha scelto di esporre – nella Luxury Room della Pinacoteca di Brera – un volante in pelle Poltrona Frau e l’esclusiva bicicletta “Montante for Maserati 8CTF”, saldata a mano e integralmente cromata che riprende il nome dell’omonima vettura del 1940. Tutte le proposte di Maserati saranno ammirabili dal pubblico sino a domenica 9 aprile, giornata di chiusura della Milano Design Week 2017.